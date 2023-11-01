الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الأشوجندا، تحسن الحالة المزاجية وتقوي المناعة

الاشواجندا، فيتو
الاشواجندا، فيتو

 فوائد الأشوجندا، أو الجينسنج الهندي، وهي عشبة طبية استخدمت منذ القدم في الطب الصيني والهندي، منذ آلاف السنين، لما تحمله الاشوجندا من مغذيات طبيعية عديدة وهامة للجسم، ولذلك نجد دائما خبراء التغذية يؤكدون على ضرورة الاستفادة من فوائد الاشوجندا.

 

فوائد الأشوجندا

 وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد الأشوجندا للصحة عديدة وهامة، ولابد من الاستفادة منها، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

 

المساعدة في التأقلم مع الإجهاد

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تشير الأبحاث إلى أن الأشوجندا يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكورتيزول، وهو هرمون الإجهاد، ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكورتيزول إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك التوتر والقلق والاكتئاب وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

 

تحسين الحالة المزاجية

وجدت بعض الدراسات أن الأشواغاندا يمكن أن تساعد في تحسين الحالة المزاجية لدى الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والقلق.

 

تعزيز المناعة

تحتوي الاشوجندا على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف. كما أنها قد تساعد في تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي جزء مهم من جهاز المناعة.

 

تحسين الأداء الرياضي

يمكن أن تساعد الاشوجندا في تحسين الأداء الرياضي عن طريق زيادة القوة والتحمل والقدرة على التحمل.

 

تعزيز صحة القلب

يمكن أن تساعد الاشوجندا في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول المرتفعة، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

تحسين صحة الدماغ

قد تساعد الاشوجندا في تحسين وظائف الدماغ، مثل الذاكرة والتركيز والتعلم.

 

ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه الفوائد.

الاشواجندا للصحة

جرعة الاشوجندا

 

جرعة الأشواغاندا الموصى بها للبالغين هي 300-600 ملليغرام يوميًا. يمكن تناولها على شكل كبسولات أو مسحوق أو شاي.

 

آثار جانبية الأشوجندا 

الأشواجندا آمنة عمومًا للاستخدام عند تناولها بكميات معتدلة. ومع ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية خفيفة، مثل:

 

اضطراب المعدة

الأرق

انخفاض ضغط الدم

 

إذا كنت تعاني من أي من هذه الآثار الجانبية، فتوقف عن تناول الاشوجندا وتحدث إلى طبيبك.

 

موانع استخدام الأشواجندا 

يجب تجنب تناول الاشوجندا من قبل الأشخاص الذين يعانون من الحالات التالية:

 

الحمل أو الرضاعة

أمراض الغدة الدرقية

أمراض الكلى أو الكبد

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