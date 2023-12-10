الأحد 10 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الاشواجندا، مهمة للصحة ولكن يجب تناولها بجرعات محددة

فوائد الاشواجندا،
فوائد الاشواجندا، فيتو

فوائد الاشواجندا، الاشواجندا من النباتات التى انتشرت مؤخرا خاصة فى وقتنا الحالى، وذلك لفوائدها العلاجية للصحة.

 

وفوائد الاشواجندا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة وينصح به الخبراء.

 

أهمية الاشواجندا 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الاشواجندا هى عشبة الجينسينج الهندى الشهيرة التى تزرع فى الهند ولها شهرة واسعة على مستوى العالم، لقيمتها الغذائية العالية حيث تدخل فى صناعة الأدوية لقيمتها الغذائية العالية.

 

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محاذير يجب اتباعها عند تناول الاشواجندا 

وأضافت منى، أنه على الرغم من القيمة العلاجية الموجودة في الاشواجندا إلا أن تناولها يجب أن يكون بحذر وبجرعات محددة وذلك لأن الإفراط فى تناولها يسبب مشاكل صحية عديدة أبرزها الاسهال والتقيؤ ومشاكل المعدة والخمول وكثرة النوم، كما أنها ممنوعة على الحوامل لأنها تسبب الإجهاض، لذا يكفى تناولها لمدة 3 أشهر فقط وليس أكثر من ذلك.

فوائد الاشواجندا، فيتو 

فوائد الاشواجندا 

وتابعت، أن من فوائد الاشواجندا:-

  • تساعد فى خفض مستوى هرمون الكورتيزول وهو المعروف بهرمون التوتر، الذى يؤدى زيادة إلى مشاكل عديدة بالصحة.
  • تساعد فى خفض الوزن بشكل سريع فى حال تناولها مع نظام غذائي سليم.
  • تعمل على تقوية جهاز المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة ما يساعد فى تقوية المناعة.
  • تساعد فى مقاومة السرطان حيث تحتوى على مضادات الأكسدة التى تقضى على الشوارد الحرة بالجسم وهى المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية.
  • تساعد فى علاج الروماتيزم.
  • تساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبى.
  • تعمل على تهدئة الأعصاب وتخفيف القلق والتوتر.
  • تخفض مستوى الضغط المرتفع بالدم.
  • تخفض مستوى الكوليسترول بالدم.
  • تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.
  • تعزز من صحة الدماغ.
  • تساعد فى علاج اضطرابات النوم، وتساعد على النوم الهاديء.
  • ترفع مستوى التركيز بالمخ.
  • تساعد في تحسين الأداء الرياضي عن طريق زيادة القوة والتحمل والقدرة على التحمل.
  • تساعد في تحسين الحالة المزاجية لدى الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والقلق.
  • تساعد فى علاج الاكتئاب وتمنع الإصابة به.
  • تعزز القدرة الجنسية لدى الرجال.
  • تزيد من عدد وحركة الحيوانات المنوية لدى الرجال.
  • تعمل على زيادة الخصوبة أيضا  لدى الرجال وذلك لأنه تزيد من مستوى هرمون التستوستيرون وهو هرمون الذكورة.
  • تساعد فى محاربة العدوى بالجسم سواء كانت فيروسية أو بكتيرية.
  • تزيد من الكتلة العضلية بالجسم.
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الاشواجندا فوائد الاشواجندا الجينسينج الهندى الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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