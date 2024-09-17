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اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في تعاملات منتصف اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تراجعت مؤشرات البورصة قبل ساعة من ختام  تعاملات اليوم الثلاثاء، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% عند مستوى 30228 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% عند مستوى 37128 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% عند مستوى 13158 نقطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% عند مستوى 7033 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% عند مستوى 10033 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% عند مستوى 2880 نقطة.

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