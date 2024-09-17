تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في تعاملات منتصف اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة قبل ساعة من ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% عند مستوى 30228 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% عند مستوى 37128 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% عند مستوى 13158 نقطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% عند مستوى 7033 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% عند مستوى 10033 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% عند مستوى 2880 نقطة.