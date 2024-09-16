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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى، اليوم الاثنين 16 سبتمبر، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بخفض أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

 

أسعار الذهب في المعاملات الفورية

 وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2585.54 دولار للأونصة بعد بلوغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2588.81 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2613.40 دولار للأونصة، وانخفض مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. 

 

ويجري تداول الذهب في المعاملات الفورية الآن عند مستويات 2585 دولارًا للأونصة بعد أن وصل خلال جلسة اليوم إلى 2588 دولارًا للأونصة، وتتداول العقود الآجلة للذهب والمستحقة في ديسمبر، الآن عند مستويات 2612 دولارًا للأونصة

 

الأنظار تتجه إلى الفيدرالي الأمريكي

وتتجه كل الأنظار هذا الأسبوع إلى الفيدرالي الأمريكي،  مع تزايد التكهنات حول مدى خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقده البنك في 17 و18  سبتمبر، ووتيرة التخفيضات المستقبلية. 

 

كما سيعلن بنك إنجلترا وبنك اليابان، عن قراراتهما للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسط توقعات بالتوجه لخفض الفائدة. 

سعر سبائك الذهب مساء اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

ارتفاع المعادن النفيسة في المعاملات الفورية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 30.95 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى تبلغه في شهرين.

 

وصعد البلاتين 0.5% إلى 1000.35 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1069.52 دولار للأونصة.

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