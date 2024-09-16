بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعد لخفض أسعار الفائدة باجتماع سبتمبر.. وتخوفات من ركود محتمل في أكبر اقتصاد بالعالم

تترقب الأسواق العالمية قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 17-18 سبتمبر الجاري وسط تكهنات قوية بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع ظهور توقعات أخرى بتحرك عدواني بـ50 نقطة أساس.

تعافى الاقتصاد الأمريكي

وفي حين تعافى الاقتصاد الأمريكي من جائحة فيروس كورونا في عام 2021، اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي عدم رفع أسعار الفائدة حيث تجاوز التضخم هدفه الرسمي البالغ 2٪، ثم ضاعفه، ثم ضاعفه ثلاث مرات، ثم ضاعفه أربع مرات - معتقدًا أن زيادات الأسعار هذه لن تكون سوى عبء مؤقت بفضل تعطل سلسلة التوريد العالمية.

ومع شروع المسؤولين في عصر جديد - خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2020 - في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التالي في 17-18 سبتمبر، فإن خطأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في الماضي يطارد المستثمرين والاقتصاديين.

جيروم باول

تأخر بنك الاحتياطي الفيدرالي في الرد على التضخم

وقال محللون إنه تأخر بنك الاحتياطي الفيدرالي في التعرف على التضخم والرد عليه، لكنه تمكن في النهاية من اللحاق به وحتى الآن كل شيء على ما يرام ويتعين عليهم أن يفعلوا الشيء نفسه في طريقهم إلى الانخفاض.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية عند أعلى مستوى له منذ 23 عامًا منذ يوليو 2023، حتى مع ارتفاع معدلات البطالة بشكل مطرد.

وبعد يومين من قرار مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو أنه يمكنهم الانتظار لفترة أطول قليلًا قبل خفض أسعار الفائدة، كشف تقرير التوظيف أن معدل البطالة في الشهر ارتفع إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 4.3 في المائة.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

معدل البطالة الأمريكي

وانخفض معدل البطالة منذ ذلك الحين إلى 4.2 في المائة، لكن حصة العمال العاطلين عن العمل والذين يبحثون بنشاط عن وظيفتهم التالية لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل الوباء مباشرة.

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أنه لا تزال فرص بنك الاحتياطي الفيدرالي في هزيمة التضخم دون التسبب في ركود تبدو جيدة، ومع ذلك، فإن التباطؤ في سوق العمل هو بمثابة إشارة تحذير مبكرة على أن أسعار الفائدة أصبحت الآن مرتفعة للغاية.