رئيس شعبة الذهب يكشف توقعاته للأسعار بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي (فيديو)

اسعار الذهب، قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسباب ارتفاع أسعار الذهب على المستوى العالمي يرجع إلى ترقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يتوقع إعلانه خفض سعر الفائدة، حيث يتجه الجميع لشراء الذهب ما سيؤدي إلى تحرك الأسعار.

أسعار قياسية للذهب في البورصة العالمية

وأضاف ميلاد، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة “etc”، أن أسعار الذهب العالمية تسجل مستويات لم نشهدها من قبل، وأن الزيادة في السوق المحلية لا توازي حجم الارتفاع المحلى، لافتًا إلى أن الطلب في مصر ضعيف حاليًا مقابل المعروض.

فرصة مناسبة لشراء الذهب

وأوضح: أن أسعار الذهب المحلي الآن مناسبة ومواتية للشراء مقارنة بالسعر العالمي، كما أن الاستثمار في الذهب هو استثمار طويل المدى.

أسعار الذهب اليوم

وكان قد سجل جرام الذهب عيار 21، والذي يعتبر الأكثر مبيعًا في مصر 3475 جنيهًا، وعيار 24 وصل لـ 3971 جنيهًا، وعيار 18 بـ 2979 جنيهًا.. ووصل جنيه الذهب لسعر 27 ألف و800 جنيه.