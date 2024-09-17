الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رئيس شعبة الذهب يكشف توقعاته للأسعار بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي (فيديو)

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

اسعار الذهب، قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسباب ارتفاع أسعار الذهب على المستوى العالمي يرجع إلى ترقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يتوقع إعلانه خفض سعر الفائدة، حيث يتجه الجميع لشراء الذهب ما سيؤدي إلى تحرك الأسعار.

أسعار قياسية للذهب في البورصة العالمية

وأضاف ميلاد، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة “etc”، أن أسعار الذهب العالمية تسجل مستويات لم نشهدها من قبل، وأن الزيادة في السوق المحلية لا توازي حجم الارتفاع المحلى، لافتًا إلى أن الطلب في مصر ضعيف حاليًا مقابل المعروض.

 

فرصة مناسبة لشراء الذهب

وأوضح: أن أسعار الذهب المحلي الآن مناسبة ومواتية للشراء مقارنة بالسعر العالمي، كما أن الاستثمار في الذهب هو استثمار طويل المدى.

تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة (تحديث لحظي)

سعر سبائك الذهب مساء اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

أسعار الذهب اليوم

وكان قد سجل جرام الذهب عيار 21، والذي يعتبر الأكثر مبيعًا في مصر 3475 جنيهًا، وعيار 24 وصل لـ 3971 جنيهًا، وعيار 18 بـ 2979 جنيهًا.. ووصل جنيه الذهب لسعر 27 ألف و800 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس شعبة الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 24 سعر الجنيه الذهب

مواد متعلقة

تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة (تحديث لحظي)

سعر سبائك الذهب مساء اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

آخر تحديث، أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين 16/9/2024

الأكثر قراءة

أبرز المشاهير المتهمين بالقتل الخطأ وتأثيره على حياتهم الفنية والرياضية.. أحمد فتوح يدهس مواطنا تحت تأثير المخدر.. عباس أبو الحسن وعصام صاصا «بالقائمة».. وعقوبات بالحبس تنتظرهم

محامي أحمد فتوح يكشف خطوة اللاعب المقبلة وقيمة الدية الشرعية

بعد اختفائه، جهود لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بجنوب الأقصر

المصري مهدد بإيقاف القيد، رد ناري من التوأم على هجوم المصري والتهديد بالشكوى في المحكمة الدولية

رئيس شعبة الذهب يكشف توقعاته للأسعار بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي (فيديو)

إثيوبيا تغلق باب الحوار، تصريح مستفز لنظام آبى أحمد حول سد النهضة

طارق الشناوي يعلق على أزمة الهضبة مع عمرو مصطفى (فيديو)

الأهلي يكافئ حارسه محمد الشناوي بعقد تاريخي لمدة 4 سنوات

ads

منوعات

المزيد

من مشاهير الإنترنت، قصة أنثى فرس نهر يتابعها الملايين فى تايلاند (صور)

الزوجة المطيعة، حملة نسائية في الغرب تروج لفكرة ست البيت التقليدية

حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الإثنين 16- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح خارج القائمة.. أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم رجوع المسافر فى المنام وعلاقته بزوال الهم والحزن

الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية