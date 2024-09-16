الاستراتيجى للتنمية الاقتصادية يتوقع خفض الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة

قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية الاقتصادية إن الأسواق العالمية تستعد لمتابعة اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المقرر في يومي الثلاثاء والأربعاء، 17 و18 سبتمبر 2024، والذي سيتناول مراجعة سعر الفائدة على الدولار.

أسعار الفائدة المرتفعة استمرت على مدار سنة

وأكد فى تصريح لفيتو سعر الفائدة على الدولار حاليا، يتراوح بين 5.5% و5.25%، وهي مستويات لم يشهدها الاحتياطي الفيدرالي منذ ما يقرب من ربع قرن، ومع اقتراب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، تتطلع الأسواق العالمية إلى قرارات البنك وما سيسفر عنه الاجتماع في سبتمبر 2024. الوضع الآنى يشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة استمرت على مدار سنة وبشكل متواصل مع رحلة التثبيت عند 5.50 نقطة أساس، ويبدو الآن أن هناك حالة ترقب حول قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القادمة بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

توقعات بانخفاض سعر الفائدة على الدولار

وواصل حديثه قائلا تشير التوقعات إلى أن الإجتماع القادم للبنك الفيدرالي الأمريكي قد يشهد خفضا في سعر الفائدة على الدولار بمقدار يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس، استنادًا إلى تدهور البيانات الاقتصادية الأمريكية، التي تدعو إلى ضرورة خفض تدريجي للفائدة لتفادي تباطؤ اقتصادي محتمل. استنادًا أيضًا إلى التباطؤ الملحوظ في سوق العمل الأمريكي، والذي قد ينذر بأزمة اقتصادية تحتاج إلى تدخل سريع من صناع القرار.لمنع خطر تباطؤ نمو سوق العمل وتراجع عدد الوظائف كعوامل داعمة لتخفيض الفائدة.

وتابع حالة الحذر الشديد التى تنتاب القائمين على البنك الفيدرالي الأمريكي تكمن فى عدم تكرار الدخول فى مخاطر كبيرة، مثلما حدث من قبل، حيث ارتكب الاحتياطي الفيدرالي في عهد باول خطأ بالتحرك متأخرا جدا لمواجهة أسوأ موجة تضخم منذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين، مما أثر سلبا على القوة الشرائية للأسر الأمريكية. لذلك فإنه إذا تأخر البنك في اتخاذ إجراءات مناسبة هذه المرة، قد يرتفع معدل البطالة ويؤدي إلى الركود.

هدف الفيدرالى الأمريكى كبح جماح التضخم

وأضاف الهدف الأساسي للفيدرالى حاليًا هو النجاح فى تحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم وتجنب الركود

ويعتبر إعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% دون التسبب في ركود هدف استراتيجي

وبالتالى فإن ما نؤكد عليه أن هناك احتمالان رئيسيان، إما خفض قياسي بمقدار 25 نقطة أساس أو خفض أكثر حدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع يوم الأربعاء القادم للفيدرالي، ويعتمد القرار النهائي على كيفية تقييم الفيدرالي للتوازن بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.

تترقب الأسواق العالمية قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 17-18 سبتمبر الجاري وسط تكهنات قوية بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع ظهور توقعات أخرى بتحرك عدواني بـ50 نقطة أساس.

