قصة أم تجردت من مشاعر الأمومة.. تركت ابنتها لمتسولة مقابل 50 جنيها يوميا.. الطفلة عانت من إعياء لقلة الغذاء.. والمتهمة: "أنا خلفتها علشان تشتغل وتصرف علينا"

أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على محاكمة ربة منزل متهمة بتأجير ابنتها مقابل 50 جنيها في منطقة وسط البلد للسيدات المتسولات للتسول بها في الشوارع، حيث قضت بمعاقبتها بالحبس 3 سنوات وتغريمها مبلغ مالي 300 ألف جنيه.

واعترفت المتهمة م. س، بأنها أنجبت ابنتها الطفلة سجدة وقد تخلى عنها والدها ولم ينفق عليهما، فتعرفت على سيدة تدعي “صباح” اقترحت عليها أن تسلمها إليها للتسول بها في الشوارع مقابل أن تعطيها مبلغ 50 جنيها مقابل تأجيرها يوميا.

الأم أجرت ابنتها لمتسولة

وأضافت المتهمة أنها عقب تفكير وافقت علي الفكرة لأنها لم تجد قوت يومها أو أموال للانفاق على ابنتها، وبالفعل سلمت الصغيرة إلى السيدة التي بدأت تتسول بيا في الشوارع لاستجداء المارة واستعطافهم لإعطائها الأموال.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة كانت لا تولي ابنتها أي إهتمام فتركتها في ولاية السيدة التي أجرتها لها والتي كانت تؤجرها بدورها لآخرين للتسول بها.

وأوضحت التحقيقات أن السيدة التي كانت تؤجر الطفلة كانت لا تعطيها أي غذاء فهزلت الطفلة وأصابتها الأمراض، ومع ذلك لم يشفق عليها أحد وتركوها على حالها لزيادة استعطاف الناس الذين كانوا يندهشون من حال الطفلة.

وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث مديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بمنطقة قصر النيل ووسط البلد، لاحظت سيدة تحمل طفلة هزيلة تبدو عليها علامات الإعياء وتتسول بها.

هزول الطفلة وعدم الاهتمام بها

اقتربت القوة الأمنية من الطفلة والسيدة التي تحملها وطلبت منها إبراز هويتها الشخصية والتعريف بنفسها فقالت إنها لا تحمل بطاقة رقم قومي وأن اسمها “صباح” وتلك الصغيرة التي تحملها على كتفها ليست ابنتها بل تؤجرها من أمها مقابل 50 جنيها في اليوم الواحد.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على المتسولة والطفلة، وتم إيداع الأخيرة إحدى دور الرعاية كما تم ضبط الأم وإحالتها إلى النيابة العامة التي وجهت إليها تهمة الاتجار في البشر.

واعترفت الأم بأنها أنجبت الطفلة دون أي وعي لظروفها وفقرها وقررت استخدامها في أعمال التسول واستجداء الناس للحصول منهم على أموال.

وأضافت الام أنها سلمتها إلى المتسولة "صباح" التي أخذتها وبدأت العمل بها وكانت تعطيها في آخر اليوم 50 جنيها أجرة الطفلة، ولا تعرف أي شيء عن ابنتها طيلة اليوم قائلة:" "أنا خلفتها علشان تشتغل وتصرف علينا".