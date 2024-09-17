الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

اختفاء مروحية على متنها 3 أشخاص في منطقة أمور الروسية

مروحية روحية روبنسون
مروحية روحية روبنسون R66، فيتو

أفادت وكالات روسية اليوم الثلاثاء أن مروحية تابعة لشركة تعدين ذهب روسية اختفت أمس الإثنين وعلى متنها ثلاثة أشخاص وأن طاقم الإنقاذ ما زال يبحث عن الطائرة.

وأكدت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن بيان صادر عن الفرع المحلي لوزارة الطوارئ الروسية أن الطائرة وهي مروحية روبنسون R66 تابعة لشركة تعدين الذهب خيرجو كانت تقوم برحلة غير مسجلة عبر أراضي منطقة أمور في أقصى شرق روسيا.

وذكرت تقارير أن أكثر من 20 رجل إنقاذ ما زالوا يبحثون اليوم الثلاثاء عن الطائرة باستخدام المعدات، مشيرة إلى أن المروحية اختفت في منطقة مستنقعية مما يعقد عملية البحث.

وأفادت إنترفاكس أنه لا توجد معلومات عن هوية من كان على متن الطائرة.

الطوارئ الروسية انترفاكس وزارة الطوارئ الروسية شرق روسيا

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