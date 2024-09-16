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خارج الحدود

إعلام عبري يكشف الموعد المحتمل لإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي

جالانت، فيتو
جالانت، فيتو

أفاد موقع «يسرائيل هيوم»، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يريد أن تتم إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

كذلك قالت «القناة 12 العبرية»، بأن نتنياهو يعتزم إقالة جالانت قريبا وربما قبل مغادرته للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الجدير بالذكر أنه من المقرر ان يلقي نتنياهو خطابا أمام الأمم المتحدة في 27 سبتمبر الجاري.

 

إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي وتعيين جدعون ساعر

وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتجه لـ إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، وتعيين شخصية بارزة من اليمين فى المنصب.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتأهب لإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، وتعيين رئيس حزب “اليمين الوطني” جدعون ساعر فى منصب وزير الدفاع.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤول رفيع في مكتب نتنياهو لم تسمه قوله: إن “رئيس الوزراء يتأهب لـ إقالة جالانت خلال فترة وجيزة”.

وأضاف المصدر لهيئة البث الإسرائيلية، أن “دائرة نتنياهو المقربة تجري مفاوضات مع رئيس حزب اليمين الوطني جدعون ساعر، ليحل مكان جالانت فى منصب وزير الدفاع الإسرائيلي.

وحين نشرت هيئة البث هذا الخبر كان جالانت، يشارك في جلسة أمنية بمقر وزارة الدفاع بـ تل أبيب.

من جانبه قال “الليكود” عبر حسابه في منصة “تلجرام”: تقارب كبير في المفاوضات لتعيين ساعر محل جالانت، ومكتب نتنياهو ينفي وجود اتفاق”.
 

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