مسئول أمريكي: إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي سيكون قرارا جنونيا من نتنياهو

أفاد موقع «أكسيوس»، نقلا عن مسؤول أمريكي، مساء اليوم الإثنين، أن إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ستكون "قرارا جنونيا" من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي وتعيين جدعون ساعر

وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتجه لـ إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، وتعيين شخصية بارزة من اليمين فى المنصب.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتأهب لإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، وتعيين رئيس حزب “اليمين الوطني” جدعون ساعر فى منصب وزير الدفاع.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤول رفيع في مكتب نتنياهو لم تسمه قوله: إن “رئيس الوزراء يتأهب لـ إقالة جالانت خلال فترة وجيزة”.

وأضاف المصدر لهيئة البث الإسرائيلية، أن “دائرة نتنياهو المقربة تجري مفاوضات مع رئيس حزب اليمين الوطني جدعون ساعر، ليحل مكان جالانت فى منصب وزير الدفاع الإسرائيلي.

وحين نشرت هيئة البث هذا الخبر كان جالانت، يشارك في جلسة أمنية بمقر وزارة الدفاع بـ تل أبيب.

من جانبه قال “الليكود” عبر حسابه في منصة “تلجرام”: تقارب كبير في المفاوضات لتعيين ساعر محل جالانت، ومكتب نتنياهو ينفي وجود اتفاق”.

