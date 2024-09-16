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خارج الحدود

جانتس يسخر من نتنياهو: مشغول بالتجمعات السياسية بدلًا من عودة المحتجزين

جانتس
جانتس

 قال رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "مشغول بالتجمعات السياسية بدلًا من عودة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة"، بحسب قوله.

ونشر جانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منص "إكس"، اليوم الاثنين، سخر فيها من نتنياهو، موضحًا أنه "مشغول بالتجمعات السياسية والحديث عن إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت".

ولفت غانتس إلى أنه "في ظل هذه التجمعات، فإن نتنياهو قد انشغل عن الحرب مع "حزب الله" اللبناني والقضاء على حركة حماس والعودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

وأشار جانتس، والذي شغل منصب عضو المجلس الوزاري المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة (كابينيت الحرب) إلى أن "ما يقوم به نتنياهو يدل على سوء الحكم وأن أولوياته مشوهة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يستعد لإقالة وزير جيش الاحتلال، يوآف جالانت، ووزير سابق في الواجهة لتسلم الحقيبة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر في مكتب نتنياهو، أن "نتنياهو في طريقه لإقالة وزير دفاعه، يوآف جالانت، ووزير العدل السابق، جدعون ساعر، هو المرشح للحصول على حقيبة الدفاع بدلا من جالانت".

وفي السياق نفسه، أوضحت صحيفة "هآرتس"، نقلا عن مصادر، أن "نتنياهو يسعى لإقالة جالانت، بذريعة عرقلته توسيع الهجوم في لبنان أمام "حزب الله"، وفي حال إقالة غالانت، فإن غدعون ساعر، مستعد للدخول بدلًا منه في وزارة الدفاع، خلال ساعة".

 

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