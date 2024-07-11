الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو يخطط لإسناد وزارة الجيش إلى جدعون ساعر

أفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومقربوه يخططون لإسناد وزارة الجيش إلى جدعون ساعر المنشق عن حزب بيني جانتس.

وبحسب «الجزيرة»، أوضحت الإذاعة الإسرائيلية، أن بنيامين نتنياهو بحث مع مقربيه خلال الأيام الأخيرة إقالة وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت.

إقالة وزير جيش الاحتلال

ومساء أمس، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية ايضا، أن مقربين من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يناقشون عزل وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت من منصبه في الأشهر المقبلة.

جيش الاحتلال يخطط لتجنيد 3000 من الحريديم

في سياق متصل، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الثلاثاء بأن وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت صدق على بدء استدعاء اليهود المتدينين "الحريديم" للخدمة العسكرية خلال مدة شهر بسبب احتياجات عملياتية لمزيد من الجنود.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى تجنيد 3000 من الحريديم وفقا لما تم تحديده كهدف لهذا العام.