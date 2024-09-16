غريم نتنياهو وتلميذ شارون، معلومات عن جدعون ساعر المرشح لتولى الدفاع الإسرائيلية

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتجه لإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، وتعيين شخصية بارزة من اليمين فى المنصب.

نتنياهو يتأهب لإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتأهب لإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، وتعيين رئيس حزب “اليمين الوطني” جدعون ساعر فى منصب وزير الدفاع.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤول رفيع في مكتب نتنياهو لم تسمه قوله: إن “رئيس الوزراء يتأهب لإقالة جالانت خلال فترة وجيزة”.

وأضاف المصدر لهيئة البث الإسرائيلية، أن “دائرة نتنياهو المقربة تجري مفاوضات مع رئيس حزب اليمين الوطني جدعون ساعر، ليحل مكان جالانت فى منصب وزير الدفاع الإسرائيلي.

وحين نشرت هيئة البث هذا الخبر كان جالانت، يشارك في جلسة أمنية بمقر وزارة الدفاع بتل أبيب.

من جانبه قال “الليكود” عبر حسابه في منصة “تلجرام”: تقارب كبير في المفاوضات لتعيين ساعر محل جالانت، ومكتب نتنياهو ينفي وجود اتفاق”.

من هو جدعون ساعر المرشح لمنصب وزير الدفاع الإسرائيلي

ولد ساعر البالغ من العمر 53 عاما، في التاسع من ديسمبر 1966 في مدينة تل أبيب، من أب مهاجر من الأرجنتين وأم تعود أصولها إلى بخارى في أوزبكستان، وحصل على اللقب الأول بالعلوم السياسية، وكذلك لقب أول بالحقوق والمحاماة من جامعة تل أبيب.

التحق ساعر حين كان عمره 15 عاما بحركة "هتحياه" التي تأسست في أكتوبر 1979، من خلال تحالف بين أعضاء سابقين في حركة "حيروت" -الحركة من أجل "أرض إسرائيل الكبرى"- و"غوش إيمونيم"، الحركة الدينية القومية غير البرلمانية التي شكلت الرافعة للمشروع الاستيطاني بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وجدعون ساعر (57 عاما) هو قيادي سابق في “الليكود” انشق عن الحزب عام 2020؛ إثر خلافات مع نتنياهو، وأسس في 2021 حزب “أمل جديد” الذي فاز بـ6 مقاعد (من أصل 120) في الكنيست حلال انتخابات في العام نفسه.

دور شارون فى منهج جدعون ساعر

يعتبر ساعر الذي كان رئيسا لائتلاف حكومة أرئيل شارون، من أبرز المعارضين لخطة فك الارتباط وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جانب واحد من قطاع غزة في عام 2005، كما أنه يؤمن بـ"أرض إسرائيل الكبرى"، ويعارض فكرة إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود الرابع من يونيو بموجب القرارات الدولية.

وخاض جدعون ساعر، انتخابات 2022 المبكرة، بالتحالف مع زعيم حزب “معسكر الدولة” بيني جانتس، ضمن حزب “الوحدة الوطنية” الذي حصل على 12 مقعدا.

وأعلن جدعون ساعر، فى مارس الماضى انشقاقه عن حزب “الوحدة الوطنية”، وأسس حزب “اليمين الوطني”، ولدىه حاليا 4 مقاعد في الكنيست.

ونفى مكتب نتنياهو صحة الأنباء المتداولة بقوله، عبر بيان، إن “المنشورات المتعلقة بالمفاوضات مع جدعون ساعر غير صحيحة”.

كما نقلت القناة “12” الإسرائيلي، عن مقربين من جدعون ساعر إنه “لا يوجد جديد في الموضوع”.

وزادت الأيام الماضية خلافات بين نتنياهو وجالانت؛ على خلفية دعم نتنياهو شن عملية عسكرية واسعة في مواجهة حزب الله بلبنان.

جدعون ساعر غريم نتنياهو على زعامة الليكود

كان جدعون ساعر، الذي يصغر نتنياهو بنحو عشرين عاما، وزيرا تحت رئاسة الأخير، وهو يتمتع بشعبية بين أعضاء حزب الليكود.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" أن جدعون سعر، هو الليكودي الوحيد الذي دعا نتنياهو إلى فتح الباب أمام انتخاب زعيم جديد للحزب.

وحسب اللوائح الداخلية لحزب الليكود، كان يُشترط موافقة نتنياهو قبل إجراء أي انتخابات داخلية، وهو مرشح الحزب الرسمي لمنصب رئيس الوزراء في الكنيست الحالي.

ولم يخف جدعون ساعر، حينها طموحه ورغبته في شغل منصب زعيم الحزب بدلًا من نتنياهو وتوقع أن يشهد الحزب صراعًا داميًا على الزعامة، وأنه سينجح في تشكيل حكومة جديدة بسهولة إذا أنيطت المهمة به.

وسبق أن حصد ساعر، 52 سنة، أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الداخلية للفوز بترشيح الحزب في الانتخابات البرلمانية عامي 2008 و2012.

وعمل ساعر بعد استقالته من الكنيست زميل أبحاث رفيع المستوى في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) وكان محاضرًا بموضوع إدارة الحكم والإصلاحات في الكلية الأكاديمية أونو.