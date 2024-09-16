فيتو تكشف في عددها الجديد، التربية والتعليم فى اختبار صعب مع دخول العام الدراسي الجديد

تكشف فيتو في عددها الجديد، عن ورطة «التربية والتعليم» ودخولها في اختبار صعب مع بداية العام الدراسى الجديد بسبب كثافات الفصول وغموض حول حل مشكلات عجز المعلمين وعمال الخدمات المعاونة وفصول التجريبيات وتحويلات الطلاب واتهامات للمدارس الدولية والخاصة بتحويل الزى المدرسى إلى «سبوبة» وفوضى فى زيادة المصروفات.



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