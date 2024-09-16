وزير الخارجية: مصر لن توقف جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة

قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية: لن نتوقف عن جهودنا الدؤوبة لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة وسنواصل تلك الجهود بالتعاون مع الشركاء للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، متابعا: "على مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته لوقف أعمال القتل الممنهج بحق الشعب الفلسطيني".

نرفض أي انتهاك لسيادة لبنان

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي من العاصمة موسكو: نرفض أي انتهاك لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ونؤكد ضرورة تجنب جر المنطقة إلى حرب إقليمية.

إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

وتابع وزير الخارجية: "ندين سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، ونواصل الجهود من أجل التهدئة فى القطاع وسرعة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصة فى ظل تخاذل المجتمع الدولي لما يتعرض له الشعب الفلسطيني.

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