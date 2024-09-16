وزير الخارجية: مصر ترفض أى إجراءات أحادية تنال من وحدة وأمن الصومال

أكد وزير الخارجية السفير بدر عبدالعاطي رفضه الكامل لأي إجراءات أحادية تنال من وحدة وأمن الصومال.

تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال زيارته الحالية إلي موسكو، وسيرجى لافروف وزير خارجية روسيا.

كما أكد ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية.

وأوضح وزير الخارجية أن التصعيد في البحر الأحمر غير مبرر ويؤثر بشكل خطير على الملاحة الدولية.

ولفت إلى أن وزير الخارجية الروسي اطلع على الجهود المصرية لحل الأزمة السودانية بالسبل السياسية، كما أكد ضرورة استبعاد أي حلول عسكرية.

سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينين

وقال وزير الخارجية: ناقشنا الوضع في السودان على المستوى الإنساني وضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الجارية.

وأدان السفير بدر عبدالعاطي سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.