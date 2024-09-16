بينهم طفلان وسيدة، استشهاد 6 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال منزلا بحي الزيتون في غزة
الحرب على غزة ، استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، وأصيب آخرون بجروح إثر قصف طيران الاحتلال منزلا في مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، باستشهاد 6 مواطنين بينهم طفلان وسيدة وعدد من الإصابات جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا جنوب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,206 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,337 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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