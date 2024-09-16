8 شهداء في غارات ليلية إسرائيلية على غزة

استشهد 8 فلسطينيين في غارات ليلية إسرائيلية على غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأفادت الوكالة باستشهاد 6 أشخاص، بينهم امرأة وطفلان، في غارة على منزل بالقرب من مسجد في حي الزيتون بمدينة غزة، حسبما ذكرت اليوم الإثنين.

واستشهد شخصان آخران في غارات جوية على بيت لاهيا، وأصيب العديد من الآخرين.

كما وردت أنباء عن هجمات على بيت حانون ورفح ومخيمي البريج والنصيرات للاجئين.

وتم تأكيد استشهاد أكثر من 41200 فلسطيني في جميع أنحاء غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الإثنين، أن رئيس الحركة يحيى السنوار، الذي لا يعرف مكانه، سيوجه قريبا رسالة مباشرة إلى شعب فلسطين والعالم، بحسب ما نشرته قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله على تطبيقها الرسمي "تيليجرام".

رسالة مباشرة من يحيى السنوار إلى الشعب الفلسطيني والعالم

وأضاف البيان: "ستكون هناك رسالة مباشرة من يحيى السنوار إلى الشعب الفلسطيني والعالم، وسيسمعونها قريبا"، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.

ومن جانب آخر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوششتاين يوم الاثنين، إن العنف عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في شمال البلاد "لا يمكن أن يستمر".

وأكد نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن ما هو مطلوب هو “تغيير في ميزان القوى على حدودنا الشمالية”، كما تعهد بإعادة الأمن إلى تلك المنطقة حتى يتمكن أكثر من 60 ألف من سكان المجتمعات الحدودية الذين تم إجلاؤهم في أكتوبر من العودة إلى ديارهم.