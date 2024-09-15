إسرائيل تحفر خندقا على حدود الأردن وترفض الترسيم مع لبنان

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي بدأ بحفر خندق على الحدود الأردنية لمنع "تسلل المركبات كما حدث في 7 أكتوبر بغلاف غزة" وفق مزاعم الاحتلال.

مقترح أمريكي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

فى سياق آخر، نقلت هيئة البث عن مسئولين إسرائيليين قولهم، إن المبعوث الأمريكي سيقدم خلال زيارته إلى تل أبيب، مقترحا لإعادة ترسيم الحدود مع لبنان.

ولفتت المصادر، إلى أن المقترح الأمريكي لـ ترسيم الحدود مع لبنان، يتضمن تمرير الحدود عند موقع خيمة وضعها حزب الله داخل إسرائيل.

إسرائيل ترفض المقترح الأمريكى لترسيم الحدود مع لبنان

وكشفت المصادر وفق الصحيفة العبرية، أن إسرائيل ترفض المقترح الأمريكي لترسيم الحدود البرية مع لبنان وتعتبره استفزازا.

ويرى المسئولون الإسرائيليون، أن فرص التوصل إلى اتفاق منخفضة ويتوقعون تصعيدا في الشمال.

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