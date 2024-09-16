وزير الخارجية لنظيره الروسي: التحركات المصرية بشأن السودان تهدف للوصول إلى تسوية سياسية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، انه ناقش مع نظيره الروسى الأزمة فى السودان والوضع الكارثي هناك على المستوى الإنساني، والضرورة العاجلة للوقف الفورى لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الجارية والعمل على الحفاظ على وحدة الدولة السودانية.

التحركات المصرية الجادة والمخلصة لسرعة إنهاء الأزمة السودانية

وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته اليوم بمؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف: أطلعت الوزير لافروف على التحركات المصرية الجادة والمخلصة لسرعة إنهاء الأزمة السودانية لأنه لايوجد حل عسكري ولكن تسوية سياسية.

استمرار التعاون والتنسيق المشترك

واشار إلى أنه تم التباحث بشأن الوضع فى سوريا وإستمرار التعاون والتنسيق المشترك بين بلدينا، خاصة على الدور الهام لروسيا والعمل على إنهاء الأزمة القائمة فى سوريا منذ سنوات، بما يحفظ لسوريا سيادتها والعمل على مكافحة الإرهاب، من خلال التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن.

وقف إطلاق النار فى غزة

وتابع وزير الخارجية: “أطلعت الوزير لافروف على آخر المستجدات فى هذا الملف، واستمعت إلى شرحه على التحركات الروسية إتصالا بهذا الملف، وناقشنا عدد من الملفات الإقليمية والدولية، ومنها من منطقة البحر الأحمر، ومصر هي أكثر دولة متضررة من هذا التصعيد الخطير ونتضرر شهريا فى الإنخفاض الكبير فى عائدات قناة السويس ونؤكد أن الحل يكمن في معالجة جذور هذا التصعيد المتمثل فى وقف إطلاق النار فى غزة”.