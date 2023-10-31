الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد قشر الرمان، لصحة القلب والحماية من السرطان

قشر الرمان وفوائده،
قشر الرمان وفوائده، فيتو

فوائد قشر الرمان عديدة للصحة، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة والبوليفينولات، والتي لها العديد من الخصائص المفيدة للصحة، فمضادات الأكسدة تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب، والبوليفينولات تساعد على خفض الالتهابات وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، هذا ما أكدته الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية.

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فوائد قشر الرمان

وأضافت استشاري التغذية العلاجية أن فوائد قشر الرمان متعددة، والتي تستعرضها فيما يلي.

 

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد قشر الرمان على خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، مما قد يساعد في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

 

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يساعد قشر الرمان على تثبيط نمو الخلايا السرطانية، وقد يكون له دور في الوقاية من أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي والقولون والمستقيم.

 

تحسين صحة الجهاز الهضمي

 يساعد قشر الرمان على تعزيز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما قد يساعد في تحسين الهضم والوقاية من الإمساك.

 

تعزيز صحة البشرة

يساعد قشر الرمان على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، وقد يساعد أيضًا في تحسين مظهرها.

 

طرق تناول قشر الرمان

 

يمكن تناول قشر الرمان بعدة طرق، مثل:

 

مسحوق قشر الرمان

يمكن تحضير مسحوق قشر الرمان عن طريق تجفيف قشر الرمان وطحنه. يمكن إضافة مسحوق قشر الرمان إلى العصائر أو السلطات أو الزبادي.

 

شاي قشر الرمان

يمكن تحضير شاي قشر الرمان عن طريق غلي قشر الرمان في الماء لمدة 10-15 دقيقة.

 

عصير قشر الرمان

يمكن تحضير عصير قشر الرمان عن طريق عصر قشر الرمان.

 

تحذيرات

لا توجد دراسات كافية حول سلامة تناول قشر الرمان بكميات كبيرة. لذلك، من الأفضل تناول قشر الرمان باعتدال.

 

موانع الاستخدام

 

يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الرمان أو أي من مكوناته تجنب تناول قشر الرمان.

الرمان للصحة

فوائد الرمان

 

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية أن للرمان أيضا العديد من الفوائد الصحية، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة والبوليفينولات، والتي لها العديد من الخصائص المفيدة للصحة، مثل:

 

تحسين صحة الأسنان

يساعد الرمان على مكافحة البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان.

 

تعزيز الخصوبة

يساعد الرمان على تحسين جودة الحيوانات المنوية، وقد يكون له دور في زيادة فرص الحمل.

 

تحسين الذاكرة

يساعد الرمان على تحسين الذاكرة والتركيز.

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