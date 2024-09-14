السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصين تحذر ألمانيا بسبب مضيق تايوان

الفرقاطة بادن-فورتمبرج،فيتو
الفرقاطة بادن-فورتمبرج،فيتو

اتهمت الصين، برلين مجددا، اليوم السبت، بتصعيد المخاطر الأمنية في مضيق تايوان غداة إبحار سفينتين تابعتين للبحرية الألمانية عبر الممر المائي الحساس.

الصين تتهم برلين بتصعيد المخاطر الأمنية

 

وقال المتحدث باسم الجيش الصيني لي شي في بيان "إن سلوك الجانب الألماني يزيد من المخاطر الأمنية ويبعث بإشارات خاطئة".


وأكد أن القوات الصينية في المنطقة ستتصدى بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات.
 

وأكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس امس  الجمعة أن الفرقاطة بادن-فورتمبرج فضلا عن سفينة إمدادات ترافقها عبرتا المضيق.

ومرت سفن حربية أمريكية وكندية مرات عدة في الأشهر الأخيرة عبر مضيق تايوان ذي الأهمية الجيوسياسية الكبيرة ما دفع الجيش الصيني إلى "حالة تأهب".

وتعتبر الصين جزيرة تايوان، جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتؤكد أنها مستعدة لإعادتها إلى سيادتها، بالقوة إن لزم الأمر.

الصين تدين عبور فرقاطتين ألمانيتين مضيق تايوان، وبرلين ترد: لسنا مجبرين على إخطاركم

وزير دفاع الصين يشير إلى "نقطة النهاية" لحل النزاع في أوكرانيا وقطاع غزة

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجيش الصيني القوات الصينية جزيرة تايوان مضيق تايوان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس

مواد متعلقة

الصين تدين عبور فرقاطتين ألمانيتين مضيق تايوان، وبرلين ترد: لسنا مجبرين على إخطاركم

وزير دفاع الصين يشير إلى "نقطة النهاية" لحل النزاع في أوكرانيا وقطاع غزة

الصين تدعو إلى تسريع مفاوضات التجارة الحرة مع دول الخليج

رئيس الوزراء: كبرى شركات الطاقة في الصين وقعت عقود استثمار في مصر

الأكثر قراءة

أسباب تهافت المستثمرين على شراء الذهب ومفاجأة بنهاية 2024

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي

توضيح هام من الكهرباء حول اختلاف أسعار المحاسبة بالعدادات

قبل جلسة المحاكمة، الاتهامات الموجهة لأحمد حسن بسبب قضية إمام عاشور

قفزة في أسعار الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

قبل عودتها من جديد، حكاية 4 قرارات لوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

خرق القوانين الدولية، خبير يكشف أسباب احتلال إثيوبيا بعض المطارات الصومالية

ads

منوعات

المزيد

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

بقبلة وطوق زهور، رئيس وزراء الهند يستقبل عجل البقرة المقدسة في مقر الحكومة (فيديو)

بعد إثارتها للرعب، خبير جيولوجيا يكشف سر ظاهرة الثقوب الأرضية المنتشرة في السودان (فيديو)

دراسة حديثة: بعض الأسماك قادرة على التعلم والشعور بالألم

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم السبت فى الأسواق

ارتفاع أسعار سبائك الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

أسعار الأسماك اليوم، الجمبري يسجل 750 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الزمالك مع أندية كينيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، حكماء المسلمين يدعو الأمة الإسلامية إلى التأسي بأخلاق النبي الكريم

هل أنتم أشدُّ حبًّا للنبي من الصحابة حتى تحتفلوا بالمولد.. الافتاء تحسم الجدل

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير

المزيد
الجريدة الرسمية