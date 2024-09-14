الصين تحذر ألمانيا بسبب مضيق تايوان

اتهمت الصين، برلين مجددا، اليوم السبت، بتصعيد المخاطر الأمنية في مضيق تايوان غداة إبحار سفينتين تابعتين للبحرية الألمانية عبر الممر المائي الحساس.

الصين تتهم برلين بتصعيد المخاطر الأمنية

وقال المتحدث باسم الجيش الصيني لي شي في بيان "إن سلوك الجانب الألماني يزيد من المخاطر الأمنية ويبعث بإشارات خاطئة".



وأكد أن القوات الصينية في المنطقة ستتصدى بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات.



وأكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس امس الجمعة أن الفرقاطة بادن-فورتمبرج فضلا عن سفينة إمدادات ترافقها عبرتا المضيق.

ومرت سفن حربية أمريكية وكندية مرات عدة في الأشهر الأخيرة عبر مضيق تايوان ذي الأهمية الجيوسياسية الكبيرة ما دفع الجيش الصيني إلى "حالة تأهب".

وتعتبر الصين جزيرة تايوان، جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتؤكد أنها مستعدة لإعادتها إلى سيادتها، بالقوة إن لزم الأمر.