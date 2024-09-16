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خارج الحدود

الشرطة الألمانية تجري عملية أمنية بعد انفجار في وسط كولونيا

الشرطة الألمانية،
الشرطة الألمانية، فيتو

 أفادت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الاثنين، بأن الشرطة تقوم بعملية أمنية بعد وقوع انفجار وسط مدينة كولونيا.

وقالت الشرطة المحلية في منشور على منصة "إكس"، إن عملية أمنية للشرطة جارية على أحد الطرق الدائرية"، وطلبنا من السكان تجنب العبور من تلك المنطقة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

 

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انفجار وسط كولونيا بيلد الألمانية مدينة كولونيا

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