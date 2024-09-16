مزارع روسي يحطم الرقم القياسي بأكبر يقطينة تزن 817 كيلو جرام (فيديو)

حطم المزارع ألكسندر تشوسوف الأرقام القياسية الوطنية بيقطينة بلغ وزنها 817 كيلو جرام، في مسابقة أقيمت يوم 13 سبتمبر في أقدم حديقة نباتية في روسيا.

يقطينة بلغ وزنها 817 كيلوجرام

ووفقا للمنظمين، تجاوز إنجاز تشوسوف البالغ من العمر 28 عاما الرقم القياسي السابق البالغ 771 كلج، أي بمقدار 46 كلج، مما يجعل يقطينته الأثقل على الإطلاق في البلاد.

مهرجان الخريف السنوي

وكانت المسابقة جزءا من مهرجان الخريف السنوي في "حديقة الصيدلية" في موسكو التي أسسها القيصر بطرس الأكبر، حيث عرض المزارعون الكوسا والخيار والذرة العملاقة.