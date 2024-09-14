قبل الدراسة بأسبوع، أهم نصائح للأمهات للاستعداد الجيد وتهيئة الأبناء

نصائح للأمهات للاستعداد للعام الدراسي الجديد، مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تشعر الأمهات بالكثير من الضغط والاستعدادات التي تتطلب الاهتمام بالتفاصيل، والتحضير المسبق لهذا الموسم مهم لضمان بداية سلسة ومنظمة لجميع أفراد الأسرة.





نصائح للأمهات للاستعداد للعام الدراسي الجديد

أوضحت الدكتورة عبلة إبراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن تهيئة البيت، وتجهيز الأبناء نفسيًا وجسديًا، والتخطيط السليم، كلها عوامل تسهم في جعل العام الدراسي تجربة إيجابية.

العام الدراسي الجديد

وتستعرض الدكتورة عبلة، مجموعة من النصائح العملية التي تساعدك كأم على الاستعداد قبل أسبوع من بدء المدرسة.



- التحضير النفسي للأم والأبناء.

- تهدئة الأعصاب والتحضير الذهني.

قبل أسبوع من بداية العام الدراسي، من المهم أن تحصلي على وقت لنفسك لتفكري في التحديات التي قد تواجهينها.

- حاولي تنظيم أفكارك ووضع خطة واضحة للمهام التي تحتاجين لإنجازها.

- يمكن أن تتضمن هذه الخطة إعداد الوجبات، إدارة الوقت بين العمل والمنزل، وتخصيص فترات لمساعدة الأبناء في الدراسة.



- تهيئة الأبناء نفسيًا

- يتطلب الأمر أيضًا تجهيز الأبناء نفسيًا لاستقبال العام الدراسي بروح إيجابية.

- يمكن للأمهات بدء الحديث مع أبنائهن حول المدرسة وكيفية الاستمتاع بالتعلم. اشرحي لهم ما ينتظرهم - من مواد جديدة وأصدقاء جدد. بإمكانك تنظيم جلسات حوارية لتحفيزهم على التحدث عن توقعاتهم ومخاوفهم، مما سيخفف من قلقهم.



2. تنظيم البيت

- إعادة تنظيم المساحات الدراسية

أحد الأمور المهمة هو تجهيز مساحة دراسية مريحة ومنظمة داخل المنزل.

من الأفضل ترتيب غرف الأبناء قبل بدء الدراسة بأسبوع للتأكد من أن لديهم مساحة هادئة ومجهزة بوسائل الدراسة المناسبة، مثل مكتب مناسب وكرسي مريح.

يمكنك ترتيب رفوف الكتب وتوفير الأدوات المدرسية في مكان قريب وسهل الوصول.

- التخلص من الفوضى

يساعد تنظيم البيت وتخفيف الفوضى في تسهيل حياة الأسرة خلال فترة الدراسة.

يمكنك تخصيص يوم لتنظيف الغرف وترتيب الألعاب والملابس غير المستخدمة. هذه الخطوة ستساعد الأبناء على التركيز أثناء الدراسة وتقلل من التشتت.

- إعداد جدول للأعمال المنزلية

من المفيد جدًا للأم وضع جدول يومي أو أسبوعي لتنظيم الأعمال المنزلية.

قبل أسبوع من بدء الدراسة، تأكدي من ترتيب الأعمال بحيث تكون الأمسيات خالية للمراجعة أو الأنشطة مع الأبناء. تنظيم الأعمال المنزلية يساعد في تقليل الفوضى والإجهاد.

3. إعداد الأبناء جسديًا وأكاديميًا

- تنظيم الروتين اليومي

خلال الأسبوع الذي يسبق بدء المدرسة، من الجيد العودة إلى الروتين اليومي المعتاد الذي يواكب أوقات الدراسة. حاولي تعديل مواعيد النوم تدريجيًا بحيث يتعود الأبناء على الاستيقاظ المبكر. يمكنك كذلك تحديد أوقات مخصصة للقراءة أو المراجعة لتنشئة جو أكاديمي في المنزل.

- تحضير الزي المدرسي واللوازم

تأكدي من أن جميع الملابس المدرسية جاهزة ومكوية قبل الأسبوع الأخير. قومي بتفقد حقائب الظهر، الأقلام، الدفاتر، والكتب المطلوبة للتأكد من أن كل شيء جاهز للانطلاق. إذا كانت المدرسة تعتمد نظام الزي المدرسي، فاحرصي على أن تكون جميع القطع نظيفة ومرتبة.

- تحفيز الأبناء على الدراسة

قبل أسبوع من بدء الدراسة، يمكن البدء بتحفيز الأبناء على مراجعة المواد السابقة أو القراءة الخفيفة. هذا يساعد في تهيئتهم عقليًا للعودة إلى جو المدرسة ويخفف من الصدمة الدراسية التي قد يواجهونها.

4. التخطيط للوجبات الصحية

- إعداد قائمة بالوجبات الصحية

تغذية الأبناء خلال العام الدراسي أمر بالغ الأهمية للحفاظ على تركيزهم ونشاطهم.

يمكنك خلال الأسبوع الأخير إعداد قائمة بالأطعمة الصحية التي ستوفرينها لهم خلال أيام المدرسة.

حاولي تضمين الوجبات الخفيفة الصحية مثل الفواكه والخضروات والمكسرات.

- تحضير الوجبات مسبقًا

في الأيام التي تسبق بدء المدرسة، حاولي تحضير بعض الوجبات التي يمكن حفظها في الثلاجة أو المجمدة لتوفير الوقت في الأيام الدراسية المزدحمة.

تنظيم الوجبات سيساعدك في الحفاظ على نظام غذائي صحي ومنع التوتر في ساعات الصباح المزدحمة.

إعداد الأطفال للعام الدراسي الجديد

5. التواصل مع المدرسة والمعلمين

- التحقق من المعلومات المدرسية

قبل أسبوع من بداية الدراسة، تأكدي من حصولك على جميع المعلومات اللازمة من المدرسة.

تواصلي مع المدرسة للتحقق من أي تغييرات في الجداول أو القواعد. إذا كان هناك أي أسئلة حول المواد الدراسية أو الأنشطة، فهذا هو الوقت المناسب للتواصل مع المعلمين أو الإدارة.

- تحفيز الأبناء على التواصل مع الأصدقاء

تواصلي مع الأصدقاء أو زملاء الدراسة الآخرين لتنظيم لقاءات أو مكالمات مع أبنائك.

التواصل مع زملاء المدرسة قبل بداية العام يمكن أن يخفف من التوتر ويساعد في تحفيز الأبناء للعودة إلى المدرسة بروح معنوية عالية.

6. إعداد خطة للأنشطة

- تنظيم الأنشطة

إذا كان الأبناء مشتركين في أنشطة خارج المدرسة مثل الرياضة أو الموسيقى، تأكدي من مراجعة جداول هذه الأنشطة وتنظيم الوقت بين الدراسة والهوايات بشكل مناسب.