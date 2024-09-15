ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في بورما إلى 113 شخصا

ارتفعت حصيلة الفيضانات الناتجة من الإعصار ياغي في بورما إلى 113 قتيلًا، إضافة إلى ما يزيد على 320 ألف نازح، وفق ما أعلن المجلس العسكري اليوم الأحد.

الفيضانات الناتجة من الإعصار ياغي في بورما

وقال المتحدث باسم المجلس زاو مين تون "في مختلف أنحاء البلاد، قضى 113 شخصًا، و64 في عداد المفقودين، وأصيب 14"، لافتًا إلى أن "ما يزيد على 320 ألف شخص يقيمون في 78 ألف منزل أُجْلُوا إلى مخيمات إغاثة مؤقتة".

وتعرضت بورما في ميانمار أخيرًا لفيضانات واسعة النطاق نتيجة الأمطار الغزيرة والأحوال الجوية السيئة التي اجتاحت البلاد، ما نتج منها أضرار جسمية وعدد كبير من الوفيات.