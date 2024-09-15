ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في بورما إلى 113 شخصا
ارتفعت حصيلة الفيضانات الناتجة من الإعصار ياغي في بورما إلى 113 قتيلًا، إضافة إلى ما يزيد على 320 ألف نازح، وفق ما أعلن المجلس العسكري اليوم الأحد.
الفيضانات الناتجة من الإعصار ياغي في بورما
وقال المتحدث باسم المجلس زاو مين تون "في مختلف أنحاء البلاد، قضى 113 شخصًا، و64 في عداد المفقودين، وأصيب 14"، لافتًا إلى أن "ما يزيد على 320 ألف شخص يقيمون في 78 ألف منزل أُجْلُوا إلى مخيمات إغاثة مؤقتة".
وتعرضت بورما في ميانمار أخيرًا لفيضانات واسعة النطاق نتيجة الأمطار الغزيرة والأحوال الجوية السيئة التي اجتاحت البلاد، ما نتج منها أضرار جسمية وعدد كبير من الوفيات.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.