ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الرابعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، واصل هالاند مهاجم مانشستر سيتي تصدره ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد الجولة الرابعة بـ 9 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد الجولة الرابعة

1- إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 9 أهداف

2- جون دوران أستون فيلا 3 أهداف

2- نوني مادويكي تشيلسي 3 أهداف

2- يوان ويسا برينتفورد 3 أهداف

2- بريان مبيومو برينتفورد 3 أهداف

2- محمد صلاح ليفربول 3 أهداف

2- لويس دياز ليفربول 3 أهداف

وواصل النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز ثنائية في شباك برينتفورد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل هالاند هدف التعادل لمانشستر سيتي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ثم أحرز الهدف الثاني أمام برينتفورد مستغلًا تمريرة طويلة من الحارس إيدرسون، ليضمن لفريقه الفوز 2 / 1.

ووصل رصيد هالاند إلى 9 أهداف بعد مرور 4 جولات فقط من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليمنح مان ستي التفوق على أندية الدوري الإنجليزي حيث لم يسجل أي فريق باستثناء السيتي 9 أهداف في الموسم الحالي من البريميرليج.

ورفع هالاند رصيده إلى 99 هدفًا في 103 مباراة لعبهما بقميص مانشستر سيتي، حيث يفصله هدف وحيد عن كسر رقم كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق، الذي يعد أسرع لاعب وصولًا لـ 100 هدف مع فريقه، بعد 105 مباراة مع الفريق الإسباني.

كما أصبح هالاند هو أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل 9 أهداف في أول 4 جولات، محطمًا رقم واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق، والذي سبق وأن سجل 8 أهداف في موسم 2011-2012، بأول أربع جولات من المسابقة، وخلفه دييجو كوستا مهاجم تشيلسي السابق الذي أحرز 7 أهداف في الأسابيع الأربعة الأولى من موسم 2014-2015.

نتائج الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

ساوثهامبتون 0-3 مانشستر يونايتد

ليفربول 0-1 نوتينجهام فورست

مانشستر سيتي 2-1 برينتفورد

فولهام 1-1 وست هام

كريستال بالاس 2-2 ليستر سيتي

برايتون 0-0 إيبسويتش تاون

أستون فيلا 3-2 إيفرتون

بورنموث 0-1 تشيلسي

توتنهام 0-1 آرسنال

وولفرهامبتون 1-1 نيوكاسل يونايتد