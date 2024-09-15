آرسنال يفوز على توتنهام بهدف جابرييل في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)
فاز فريق أرسنال على نظيره فريق توتنهام، بهدف دون رد في ديربي شمال لندن الذي جمع بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل هدف ارسنال اللاعب جابرييل في الدقيقة 64 من صناعة زميله بوكايو ساكا.
التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ضد آرسنال
توتنهام
حراسة المرمى: فيكاريو.
الدفاع: بورو - روميرو - فان دي فين - أودوجي.
الوسط: جونسون - بينتانكور - ماديسون - كولوسيفسكي.
الهجوم: سولانكي - سون.
آرسنال
حراسة المرمى: رايا.
الدفاع: وايت - ساليبا - جابرييل - تيمبر.
الوسط: جورجينيو - بارتي - هافيرتز.
الهجوم: ساكا - تروسارد - سترلينج.
ترتيب توتنهام وأرسنال
وبتلك النتيجة يتقدم أرسنال إلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، في حين أن توتنهام لديه 4 نقاط في المركز الثالث عشر.
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