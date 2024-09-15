آرسنال يفوز على توتنهام بهدف جابرييل في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

فاز فريق أرسنال على نظيره فريق توتنهام، بهدف دون رد في ديربي شمال لندن الذي جمع بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف ارسنال اللاعب جابرييل في الدقيقة 64 من صناعة زميله بوكايو ساكا.

غابرييل يبصم على أول أهداف ديربي شمال لندن #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/gACnFc0TOz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 15, 2024



التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ضد آرسنال

توتنهام

حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بورو - روميرو - فان دي فين - أودوجي.

الوسط: جونسون - بينتانكور - ماديسون - كولوسيفسكي.

الهجوم: سولانكي - سون.

آرسنال

حراسة المرمى: رايا.

الدفاع: وايت - ساليبا - جابرييل - تيمبر.

الوسط: جورجينيو - بارتي - هافيرتز.

الهجوم: ساكا - تروسارد - سترلينج.

ترتيب توتنهام وأرسنال

وبتلك النتيجة يتقدم أرسنال إلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، في حين أن توتنهام لديه 4 نقاط في المركز الثالث عشر.