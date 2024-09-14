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رياضة

مانشستر سيتي يفوز على برينتفورد بثنائية هالاند في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

الدوري الإنجليزي،  فاز مانشستر سيتي على نظيره برينتفورد بهدفين مقابل هدف بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تقدم برينتفورد بالهدف الأول عن طريق ويسا بالدقيقة الأولى إلا أن هالاند سجل هدفين متتاليين.

وكان قد بدأ لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان في التشكيلة الأساسية للسيتزنز، وذلك للمرة الأولى منذ عودته للفريق السماوي هذا الصيف.

 

تشكيل مانشستر سيتي ضد برينتفورد 

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ووكر - ستونز - أكانجي - لويس

الوسط: جوندوجان - كوفاسيتش - دي بروين

الهجوم: جريليش - هالاند - سافينيو

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