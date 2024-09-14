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رياضة

منح التفوق للسيتي على كل الأندية ويطارد رونالدو، هالاند يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي

إرلينج هالاند
إرلينج هالاند

واصل النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز ثنائية في شباك برينتفورد، اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل هالاند هدف التعادل لمانشستر سيتي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ثم أحرز الهدف الثاني أمام برينتفورد مستغلًا تمريرة طويلة من الحارس إيدرسون، ليضمن لفريقه الفوز 2 / 1.

ووصل رصيد هالاند إلى 9 أهداف بعد مرور 4 جولات فقط من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليمنح مان ستي التفوق على  أندية الدوري الإنجليزي  حيث لم يسجل أي فريق باستثناء السيتي 9 أهداف في الموسم الحالي من البريميرليج.

ورفع هالاند رصيده إلى 99 هدفًا في 103 مباراة لعبهما بقميص مانشستر سيتي، حيث يفصله هدف وحيد عن كسر رقم كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق، الذي يعد أسرع لاعب وصولًا لـ 100 هدف مع فريقه، بعد 105 مباراة مع الفريق الإسباني.

كما أصبح هالاند هو أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل 9 أهداف في أول 4 جولات، محطمًا رقم واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق، والذي سبق وأن سجل 8 أهداف في موسم 2011-2012، بأول أربع جولات من المسابقة، وخلفه دييجو كوستا مهاجم تشيلسي السابق الذي أحرز 7 أهداف في الأسابيع الأربعة الأولى من موسم 2014-2015.

وفاز مانشستر سيتي على نظيره برينتفورد بهدفين مقابل هدف بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تقدم برينتفورد بالهدف الأول عن طريق ويسا بالدقيقة الأولى إلا أن هالاند سجل هدفين متتاليين.

وكان قد بدأ لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان في التشكيلة الأساسية للسيتزنز، وذلك للمرة الأولى منذ عودته للفريق السماوي هذا الصيف.

 

تشكيل مانشستر سيتي ضد برينتفورد 

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ووكر - ستونز - أكانجي - لويس

الوسط: جوندوجان - كوفاسيتش - دي بروين

الهجوم: جريليش - هالاند - سافينيو

مانشستر سيتي يفوز على برينتفورد بثنائية هالاند في الدوري الإنجليزي

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