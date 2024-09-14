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رياضة

سفير مصر في نيروبي: سعداء بوجود قطبي الكرة المصرية بكينيا والجماهير تعشق محمد صلاح

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

أكد وائل عطية سفير مصر في كينيا، أن مباراة الأهلي ونظيره جورماهيا سوف تكون صعبة للغاية وستشهد حضورا جماهيريا كبيرا على عكس مباراة الزمالك اليوم.

وقال سفير مصر في كينيا في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "لم يحدث من قبل قدوم الأهلي والزمالك إلى كينيا بعد غياب دام لمدة سبعة سنوات، هناك فرحة عارمة للجالية المصرية هنا بهذا التواجد لكبار الأندية المصرية".

وأضاف: "سبب عدم الحضور الجماهيري الكبير في مباراة الزمالك اليوم هو أن فريق الشرطة الكيني حديث، على عكس فريق جور ماهيا الذي يعد الأكثر شعبية قوية من كينيا".

وأكمل حديثه قائلًا: "يوم الأحد عطلة رسمية وسوف يكون هناك إقبال جماهيري كبير، سوف تلعب المباراة على نفس ملعب مباراة الزمالك والشرطة وسيكون هناك 28 ألف مشجع في المواجهة".

واختتم:" الجماهير في كينيا تعشق الدوري الإنجليزي وتتابع بشكل قوي، عندما يقابلون مصري يقولون له بالتأكيد اسمك محمد صلاح".

الزمالك يفوز على الشرطة الكيني خارج الديار

فاز فريق الزمالك على نظيره فريق الشرطة الكيني بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نيايو الوطني، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وأحرز عبد الله السعيد هدف الزمالك في مرمى فريق الشرطة الكيني، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، عن طريق تصويبة قوية صنعها له أحمد سيد زيزو.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة الإياب أمام الشرطة الكيني بعد الفوز ذهابا خارج الديار بدور الـ 32.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك والشرطة الكيني 

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك والشرطة الكيني بالقاهرة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل 20 سبتمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

 

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