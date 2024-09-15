انتداب المعمل الجنائي لمعاينة ورشة نشب بها حريق في السلام
أمرت نيابة السلام بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة ورشة سيارات كائنة ببلوك رقم 14 بمدينة الحرفيين بالهايكستب نشب بها حريق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق في إحدى ورش السيارات الكائنة بمدينة الحرفيين بمنطقة السلام في القاهرة.
ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، وفرضت كردونًا أمنيا حول منطقة النيران.
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