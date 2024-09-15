النيابة تحقق في انهيار جزئي لعقار خال من السكان في السيدة زينب

تباشر نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأحد، إجراءاتها في انهيار جزئى فى عقار خال من السكان، دون وقوع إصابات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات، والتحفظ على مالك العقار، وإخلاء العقارات المجاورة له.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بـ انهيار منزل بمنطقة السيدة زينب التابعة لمحافظة القاهرة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والأمن وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص سقوط جزئي للعقار، فيما يتم البحث عن أى مصابين أو مفقودين أسفل الركام المتحطم وفرض كردون أمنى بمحيط الواقعة.