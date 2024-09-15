الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تحقق في انهيار جزئي لعقار خال من السكان في السيدة زينب

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

تباشر نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأحد، إجراءاتها في انهيار جزئى فى عقار خال من السكان، دون وقوع إصابات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات، والتحفظ على مالك العقار، وإخلاء العقارات المجاورة له.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا  يفيد بـ انهيار منزل  بمنطقة السيدة زينب التابعة لمحافظة القاهرة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والأمن  وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ. 

وتبين بالفحص سقوط  جزئي للعقار، فيما يتم البحث عن أى مصابين أو مفقودين أسفل الركام المتحطم وفرض كردون أمنى بمحيط الواقعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحوداث مديرية أمن القاهرة محافظة القاهرة نيابة السيدة زينب

مواد متعلقة

حبس تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية في القاهرة

ضبط شقيقين بحوزتهما 15 طربة حشيش بالإسماعيلية

التحفظ على مالك عقار بولاق أبو العلا المنهار

حبس عنصر إجرامي لحيازته كميات من المخدرات بالمقطم

حبس عصابة سرقة الأسلاك الكهربائية بمنطقة 15 مايو

النيابة تحقق مع المتهم بالاعتداء جنسيًا على أطفال دار رعاية بالبساتين

إجراء جديد من النيابة ضد المتهم بقتل زوجته الحامل بمنشأة ناصر

حبس صاحب ورشة حدادة لقيامه بتصنيع السلاح في سوهاج

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

إثيوبيا لن تتمكن من تخزينها، مستشار باليونسيف يكشف حقيقة بيع مياه سد النهضة

بعد اعتراف المندوه، غرامة كهربا تفتح النار على الزمالك والجماهير تطالب بإقالة مجلس الإدارة

فحص طبي ليحيي عطية الله بعد إصابته أمام جورماهيا الكيني

رقم قياسي جديد للأهلي في دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة مارسيل كولر

تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

حماس: اتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطنى فلسطينية لحكم قطاع غزة

بث مباشر لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

ads

منوعات

المزيد

تجعل الرجال يبكون، صحيفة تتهم ميجان ماركل بالدكتاتورية

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

زيمبابوي تأمر بإعدام 200 فيل، اعرف السبب

بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يسجل 50 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أفلام الموسم الشتوي بالسينمات العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حقيقة زواج والد بلقيس من جنية وهل هناك حديث نبوي عن ذلك ؟

أمينة الفتوى: يوم ميلاد النبي أفضل أيام الدنيا ويجب الإكثار فيه من الطاعات (فيديو)

في ذكرى مولده، فضائل وخصائص النبي محمد من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية