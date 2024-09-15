المتهم بضرب زوجته حتى الموت بالمرج: كانت تطلب مني أشياء تفوق قدراتي المادية

أدلى عاطل متهم بقتل زوجته، بسبب خلافات بينهما بمنطقة المرج، باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.

وقال المتهم إنه تزوج المجني عليها التي لم تبلغ السن القانونية عرفيا، وعندما تزوجها اكتشف أنها طفلة لا تتحمل المسئولية.

وأضاف المتهم أن زوجته كانت كثيرة الشكوى، وتطلب منه أشياء تفوق مقدرته المادية، قائلا: "كانت زنانة وعايزاني أجيب حاجات مقدرش عليها ماديا".

الزوجة لم تتحمل الضرب وسقطت ميتة

وأشار المتهم إلى أنه طلب من زوجته الكف عن أفعالها والعيش معه وفق قدراته، ولكنها لم تكف فاقترح عليها أن يطلقها مقابل أن “تبريه” من أي التزامات فرفضت؛ فنشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة فقام فيها الأول بالتعدي بالضرب المبرح على الأخيرة التي لم تتحمل الضرب وسقطت ميتة.



تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من أهل الزوجة يتهم زوجها بالتعدي بالضرب المبرح عليها حتى توفيت متأثرة بإصابتها داخل المستشفى.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، وهو من إحدى محافظات صعيد مصر، تزوج المجني عليها منذ فترة قصيرة عرفيا، ونشبت بينهما خلافات أقدم خلالها الزوج علي ضرب زوجته ضربا مبرحا، حتى أصيبت بحالة إعياء شديدة فتم نقلها إلى مستشفى السلام.

وتوفيت المجني عليها داخل المستشفى متأثرة بإصابتها، وتم القبض على المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة لرغبته في تطليقها ورفضها ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.