كنت عاوز أطلقها ورفضت، حبس عامل بتهمة قتل زوجته في المرج

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عاطل لاتهامه بقتل زوجته، بسبب خلافات بينهما بمنطقة المرج 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من أهل الزوجة يتهم زوجها بالتعدي بالضرب المبرح عليها حتى توفت متأثرة باصابتها داخل المستشفي.



وكشفت التحقيقات أن المتهم وهو من إحدى محافظات صعيد مصر تزوج المجني عليها منذ فترة قصيرة عرفيا، ونشبت بينهما خلافات أقدم خلالها الزوج علي ضرب زوجته ضربا مبرحا، حتى أصيبت بحالة إعياء شديدة تم نقلها إلي مستشفي السلام.

و توفت المجني عليها داخل المستشفى متأثرة بإصابتها، وتم القبض علي المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة لرغبته في تطليقها ورفضها ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.