حادث قطار الزقازيق، رئيس الوزراء يوجه بتوفير الرعاية الطبية للمصابين، رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجامعة، تعليمات خاصة من وزير النقل بعد الحادث، التحفظ على الصندوق الأسود للقطارين

وقع مساء اليوم حادث تصادم قطارين أمام الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية وألقى الحادث بظلاله على أهالى المنطقة الذين هرعوا لإنقاذ الركاب.

وخلف الحادث 3 حالات وفاة و46 مصابا، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفيات حيث يتلقى المصابون العلاج اللازم فيما أودعت الجثث الثلاث ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتتواصل جهود فريق الإنقاذ البحث عن المصابين وانقاذ العالقين بمعرفة قوات الدفاع المدنى وسيارات الإسعاف.

رئيس الوزراء يوجه بتوفير الرعاية الطبية للمصابين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات حادث تصادم قطارين اليوم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.



وتلقى رئيس الوزراء تقريرًا من وزارة النقل تضمن وقوع حادث اصطدام قطار ركاب رقم 281 المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة الى الزقازيق، وقد تم تشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

ووجه رئيس الوزراء وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالى، التى يتم علاج المصابين بأحد مستشفياتها العلاجية حاليا، بالتعامل الفوري مع الحادث وتوفير كل سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وزيرة التنمية المحلية تتابع آخر تطورات الحادث

وأجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عددا من الاتصالات الهاتفية مع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مساء اليوم لمتابعة تطورات حادث تصادم قطار ركاب رقم ٢٨١ ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق.



وأكد محافظ الشرقية خلال اتصالاته مع وزيرة التنمية المحلية إلي تواجده في موقع الحادث لمتابعة مستجدات الوضع أولًا بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلي أنه فور وقوع الحادث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونقل المصابين للمستشفيات لتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.



وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلي أنها تواصلت مع الوزارات المعنية لمتابعة مستجدات الموقف فور وقوع الحادث والتنسيق مع محافظ الشرقية لتوفير كل الإمكانات اللازمة بالمحافظة ودعم كل الجهود المبذولة من باقي الوزارات والجهات المعنية.

تعليمات خاصة من وزير النقل بعد حادث تصادم قطارى الزقازيق

شدد الفريق كامل الوزير وزير النقل على قيادات السكك الحديد سرعة إعداد تقرير مفصل عن حادث تصادم قطارى الشرقية، وذلك لتفادى تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى وسرعة تقديم المتسبب للمحاسبة.



وأكد الوزير أهمية تواجد قيادات السكك الحديد بموقع الحادث والتعاون مع كافة الجهات وتقديم الدعم للمصابين وعلى اعلى مستوى خلال هذا الظرف.

وكان فريق مهندسي الهيئة القومية للسكك الحديدية قد انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة الحادث على الطبيعة وتحديد الأسباب التي أدت إلى التصادم، وذلك بالتعاون مع جهات التحقيق وإعداد تقرير مفصل عن الحادث.

ومن جهته يتابع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حادث تصادم قطاري الزقازيق الذي وقع اليوم السبت، ووجه بسرعة رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة الزقازيق؛ لاستقبال الحالات المُصابة وتقديم كامل الرعاية الصحية لهم.

وأوضح الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق يرأس فريق عمل من كبار الأطباء والجراحين وفرق التمريض؛ لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة الشرقية حيث بلغ ٣٩ مصابا بالإضافة إلى حالتي وفاة حتى الآن.





ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات حادث التصادم الذي وقع بين قطارين، اليوم السبت، في مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى موقع الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث، مؤكدة نقل الإصابات إلى مستشفيي الأحرار وجامعة الزقازيق، فيما أسفر الحادث عن حالتي وفاة، وذلك في حصيلة أولية وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وجار المتابعة

قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية والجهات الأمنية التحفظ على جهاز التحكم واي تي سي والصندوق الأسود لقطاري الشرقية المتصادمين.



ومن المقرر تفريغ بيانات الحادث خلال الساعات القادمة لتحديد الأسباب الكامنة وراء حادث تصادم القطارين الذي وقع منذ قليل.

وقع منذ قليل بمحافظة الشرقية تصادم بين قطار رقم ٣٣٦ المتجه من المنصورة للقاهرة وقطار رقم ٢٦١ القاهرة الإسماعيلية، وذلك عند الكوبرى الجديد بالزقازيق.

وكان فريق من مهندسي الهيئة القومية للسكك الحديدية انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة الحادث على الطبيعة وتحديد الأسباب التي أدت إلى التصادم وذلك بالتعاون مع جهات التحقيق وإعداد تقرير مفصل عن الحادث.

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية.



ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بسرعة توجه لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر لموقع الحادث لتقديم أوجه الدعم اللازم،

وكانت حركة القطارات توقفت منذ قليل بمنطقة الكوبري الجديد بالشرقية، بعد وقوع حادث تصادم قطاري الشرقية، وذلك بمدينة الزقازيق عند منطقة الكوبري الجديد.

من ناحية أخرى طلب قيادة الهيئة القومية للسكك الحديدية بإعداد تقرير مفصل عن الحادث لتحديد أسبابه ومحاسبة المقصرين