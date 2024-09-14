السكك الحديدية: انتقال فريق من الطوارئ لموقع حادث تصادم قطاري الزقازيق

انتقلت منذ قليل فرق الطوارئ بهيئة السكك الحديدية لموقع حادث تصادم قطاري الشرقية ، وذلك تمهيدا لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة

وكانت حركة القطارات توقفت منذ قليل بمنطقة الكوبري الجديد بالشرقية، بعد وقوع حادث تصادم قطاري الشرقية، وذلك بمدينة الزقازيق عند منطقة الكوبري الجديد.

من ناحية أخرى طلب قيادة الهيئة القومية للسكك الحديدية بإعداد تقرير مفصل عن الحادث لتحديد أسبابه ومحاسبة المقصرين