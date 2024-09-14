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رئيس الوزراء يوجه بتوفير الرعاية الطبية للمصابين بحادث تصادم قطاري الزقازيق

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،فيتو

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات حادث تصادم قطارين اليوم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتلقى رئيس الوزراء تقريرًا من وزارة النقل تضمن وقوع حادث اصطدام قطار ركاب رقم 281 المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة الى الزقازيق، وقد تم تشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

ووجه رئيس الوزراء وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالى، التى يتم علاج المصابين بأحد مستشفياتها العلاجية حاليا، بالتعامل الفوري مع الحادث وتوفير كل سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي توجيهات كذلك لوزارة التضامن الاجتماعي، بتقديم مختلف أوجه الدعم اللازمة، والبدء في اتخاذ الإجراءات ذات الصلة بتوفير التعويضات للمتضررين من الحادث.

 

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حادث تصادم قطار الزقازيق بمحافظة الشرقية التضامن الاجتماعي صطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزارة الصحة والسكان

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