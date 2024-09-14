التقرير المبدئي لـ تصادم قطارى الزقازيق يكشف المتسبب في الحادث

انتهت الهيئة القومية للسكك الحديد من إعداد التقرير المبدئى لحادث تصادم قطارى الشرقية تمهيدا لإعداد تقرير مفصل عن الحادث، واتهم التقرير المبدئى كلا من عامل التحويلة وقائد القطار الخلفي بالتسبب في الحادث.

وجاء بالتقرير أن المسؤول ببرج المراقبة رقم 5 مطالب بتوضيح أسباب تحرك قطار الإسماعيلية قبل مغادرة قطار المنصورة، الأمر الذى أدى لوقوع الحادث وتصادم القطارين

ومن المقرر إجراء التحقيق في عدد من النقاط حول قائدى القطارين ومسؤول التحويلة للتأكد من أسباب الحادث وكشفها بالكامل.

شدد الفريق كامل الوزير وزير النقل على قيادات السكك الحديد سرعة إعداد تقرير مفصل عن حادث تصادم قطارى الشرقية، وذلك لتفادى تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى وسرعة تقديم المتسبب للمحاسبة.

تفاصيل حادث قطارى الشرقية

وأكد الوزير على أهمية تواجد قيادات السكك الحديد بموقع الحادث والتعاون مع كافة الجهات وتقديم الدعم للمصابين وعلى أعلى مستوى خلال هذا الظرف.

ووقع اليوم السبت حادث تصادم بين قطار رقم ٣٣٦ المتجه من المنصورة للقاهرة وقطار رقم ٢٦١ القاهرة الإسماعيلية، وذلك عند الكوبرى الجديد بالزقازيق.

وكان فريق مهندسي الهيئة القومية للسكك الحديدية انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة الحادث على الطبيعة وتحديد الأسباب التي أدت إلى التصادم، وذلك بالتعاون مع جهات التحقيق وإعداد تقرير مفصل عن الحادث.