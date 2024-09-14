أول تحرك من رئيس الوزراء بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

أفادت قناة “اكسترا نيوز” في نبأ عاجل منذ قليل، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع حادث قطار الزقازيق ويوجه بسرعة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين.

وكانت حركة القطارات توقفت منذ قليل بمنطقة الكوبري الجديد بالشرقية، بعد وقوع حادث تصادم قطاري الشرقية، وذلك بمدينة الزقازيق عند منطقة الكوبري الجديد.

من ناحية أخرى طلب قيادة الهيئة القومية للسكك الحديدية بإعداد تقرير مفصل عن الحادث لتحديد أسبابه ومحاسبة المقصرين