التحفظ على الصندوق الأسود لقطاري الشرقية لتفريغ بياناتهما وكشف أسباب الحادث
قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية والجهات الأمنية التحفظ على جهاز التحكم واي تي سي والصندوق الأسود لقطاري الشرقية المتصادمين.
ومن المقرر تفريغ بيانات الحادث خلال الساعات القادمة لتحديد الأسباب الكامنة وراء حادث تصادم القطارين الذي وقع منذ قليل.
وقع منذ قليل بمحافظة الشرقية تصادم بين قطار رقم ٣٣٦ المتجه من المنصورة للقاهرة وقطار رقم ٢٦١ القاهرة الإسماعيلية، وذلك عند الكوبرى الجديد بالزقازيق.
وكان فريق من مهندسي الهيئة القومية للسكك الحديدية انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة الحادث على الطبيعة وتحديد الأسباب التي أدت إلى التصادم وذلك بالتعاون مع جهات التحقيق وإعداد تقرير مفصل عن الحادث.
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