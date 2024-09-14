نائب محافظ الشرقية يكشف تطورات حالة مصابي حادث قطاري الزقازيق

حادث قطار الزقازيق، قال الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية إنه يتم حاليا إخلاء موقع حادث قطار الزقازيق وإزالة الآثار الناجمة عن الحادث، وخلال ساعات قليلة ستعود حركة القطارات لطبيعتها.

حالة مصابي حادث قطاري الزقازيق

وأكد خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز": أن معظم الإصابات في حادث قطاري الزقازيق عبارة عن كسور وارتجاجات وسيتم علاجهم وخروجهم قريبا من المستشفيات.

لجان لبحث أسباب حادث قطار الزقازيق

ولفت إلي أنه يتم تشكيل لجان لبحث أسباب حادث قطاري الزقازيق بعد إزالة اَثار الحادث والاطمئنان على حالة المصابين.

وأشار: إلي أنه تم إجلاء جميع المصابين بحادث قطاري الزقازيق للمستشفيات، وتم إخلاء الركاب بالكامل.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية عن وقوع حادث اصطدام قطار ركاب رقم 281 ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق عند بلوك 5 بمدينة الزقازيق

وعلى الفور تحرك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ورئيس وقيادات السكة الحديد باتجاه موقع الحادث ووجه الوزير بالدفع بمعدات واوناش الطوارئ وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.