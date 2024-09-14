العدد (630) من «فيتو» وأبرز عناوينه: الحكومة تسقط فى اختبار الدواء

عصام كامل يكتب: أسامة الأزهرى فى مواجهة خطايا «الأوقاف»

الحكومة تسقط فى اختبار الدواء

طوابير أمام صيدلية الإسعاف للحصول على الأنسولين.. واختفاء ونقص العديد من الأدوية ينذر بكارثة

وعود مدبولى تتضاءل أمام صرخات وشكاوى المرضى

شركات التوزيع فى قفص الاتهام.. وبرلمانيون: الحل فى التصنيع المحلى وتوفير العملة الصعبة

د. علي عوف: 1200 صنفا ارتفعت أسعارها والزيادة مستمرة

كواليس مفاوضات الزمالك لخطف “جوهرة انبي”

وقائع ابتزاز نتنياهو لـ«ترامب» و«هاريس» بـ«ورقة غَزَّة»

مسيحيو فلسطين فى خطر

ممارسات الاحتلال الإسرائيلى تدفعهم للهجرة ووجودهم يتراجع عاما بعد آخر

محافظ القليوبية:

لا أحد فوق الحساب ولا مكان للمقصرين فى أزمة القمامة

المهندس محمد أبو سعدة: التنسيق الحضارى ليس رفاهية.. وأحلم بهوية بصرية لمدن مصر