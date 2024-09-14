السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (630) من «فيتو» وأبرز عناوينه: الحكومة تسقط فى اختبار الدواء

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من العدد (630) من جريدة فيتو

عصام كامل يكتب: أسامة الأزهرى فى مواجهة خطايا «الأوقاف»

الحكومة تسقط فى اختبار الدواء

طوابير أمام صيدلية الإسعاف للحصول على الأنسولين.. واختفاء ونقص العديد من الأدوية ينذر بكارثة

وعود مدبولى تتضاءل أمام صرخات وشكاوى المرضى

شركات التوزيع فى قفص الاتهام.. وبرلمانيون: الحل فى التصنيع المحلى وتوفير العملة الصعبة

د. علي عوف: 1200 صنفا ارتفعت أسعارها والزيادة مستمرة

كواليس مفاوضات الزمالك لخطف “جوهرة انبي”

وقائع ابتزاز نتنياهو لـ«ترامب» و«هاريس» بـ«ورقة غَزَّة»

مسيحيو فلسطين فى خطر

ممارسات الاحتلال الإسرائيلى تدفعهم للهجرة ووجودهم يتراجع عاما بعد آخر

محافظ القليوبية:

لا أحد فوق الحساب ولا مكان للمقصرين فى أزمة القمامة

المهندس محمد أبو سعدة: التنسيق الحضارى ليس رفاهية.. وأحلم بهوية بصرية لمدن مصر

أسامة الأزهري الأوقاف الحكومة الدواء صيدلية الاسعاف الأنسولين مدبولى د علي عوف العملة الصعبة الزمالك نتنياهو ترامب هاريس الاحتلال الإسرائيلي محافظ القليوبية المهندس محمد أبو سعدة القمامة

الأكثر قراءة

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية لـ 12 شخصا (صور)

أول تحرك من رئيس الوزراء بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق (صور)

التحفظ على الصندوق الأسود لقطاري الشرقية لتفريغ بياناتهما وكشف أسباب الحادث

السكك الحديدية: انتقال فريق من الطوارئ لموقع حادث تصادم قطاري الزقازيق

جنون الذهب.. الجرام يقترب من 4000 جنيه منتصف تعاملات اليوم

مصدر بالسكك الحديدية يكشف سبب وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

تعليمات خاصة من وزير النقل بعد حادث تصادم قطارى الزقازيق

منوعات

المزيد

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

طبيب يدعو إلى عدم قياس النوم بعدد الساعات

قتلت أزواجها، الشرطة البريطانية تحذر الرجال من الأرملة السوداء

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

80 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب خلال أسبوع

سعر القصدير اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 فى الأسواق

المزيد

انفوجراف

مصدر للطاقة والدهون الصحية.. فوائد حلوى المولد النبوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى تغيظا وزفيرا اللتان وصف الله بهما النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن شرط قبول الأعمال من الله (فيديو)

علي جمعة يكشف أسرار رؤية رسول الله في شهر المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية