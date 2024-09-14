السبت 14 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

تصعيد جديد، الجيش الروسي يدمر مطارا عسكريا أوكرانيا وقاعدة للزوارق المسيرة

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الطيران والمدفعية التابعة للجيش الروسي دمرت البنية التحتية لمطار أوكراني وقاعدة زوارق مسيرة للقوات الخاصة الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية البنية التحتية للمطارات والمواقع للقوارب المسيرة التابعة لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية، وتجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة".

وتابع البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وتم تحييد نحو 105 جنود أوكرانيين وتم تدمير مستودع ذخيرة ميدانيا".

وبدأت العملية العسكرية الروسية الخاصة، في أوكرانيا  في 24 فبراير 2022.

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