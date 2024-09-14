مع تزويد أوكرانيا بالأسلحة، أمين الناتو: الحوار هو السبيل الوحيد لوقف الحرب الروسية
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، في مقابلة نشرت اليوم السبت، إنه كان بوسع الحلف أن يفعل المزيد لتسليح أوكرانيا في محاولة لمنع الغزو الروسي عام 2022.
وأضاف ستولتنبرغ، الذي يغادر منصبه الشهر المقبل، لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ» الأسبوعية الألمانية: «نقدم الآن إمدادات عسكرية للحرب. آنذاك، كان بإمكاننا تقديم الإمدادات العسكرية لمنع اندلاع الحرب».
وأكد أمين عام حلف الناتو أنه لإنهاء حرب أوكرانيا يجب إجراء حوار آخر مع روسيا، لكن يجب أن يستند الحوار إلى قوة أوكرانيا.
الناتو أحجم عن توفير الأسلحة التي طلبتها كييف قبل الغزو الروسي
وأشار إلى إحجام الناتو عن توفير الأسلحة التي طلبتها كييف قبل الغزو الروسي خوفا من تصاعد التوتر مع روسيا.
وتلقت كييف بعد بدء الحرب منظومات أسلحة متتالية بعد تردد الحلف في البداية، علمًا أن أوكرانيا ليست عضوا في الحلف.
وسيترك ستولتنبرغ المنصب الذي يشغله منذ عام 2014، في أكتوبر. وسبق أن كان رئيسا لوزراء النرويج.
وفي يونيو، أُعلن رئيس الوزراء الهولندي السابق مارك روته أمينًا عامًا جديدًا للحلف العسكري الغربي.
وقال ستولتنبرغ في المقابلة: إن إنهاء الحرب في أوكرانيا لن يتحقق إلا على طاولة المفاوضات، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف: «لإنهاء هذه الحرب يجب إجراء حوار آخر مع روسيا في مرحلة معينة، لكن يجب أن يستند ذلك (الحوار) إلى قوة أوكرانيا».
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