سيجار وشمبانيا مقابل النفوذ.. فيلم «ملفات بيبي» يكشف فساد نتنياهو ويفضح كواليس السلطة وفساد النخبة.. كيف أغرق رئيس الوزراء الإسرائيلي الشرق الأوسط في الفوضى؟

كشفت النسخة الأولى من الفيلم الوثائقي ملفات بيبي عن مشاهد حصرية لاستجوابات الشرطة لـ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومقربين منه، في إطار قضايا الفساد التي طالته.

ويعرض الفيلم مشاهد لم تُنشر من قبل، تسلط الضوء على التحقيقات والمساومات التي جرت في كواليس السلطة الإسرائيلية.

الفيلم الذي عُرض لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي في سبتمبر 2024، أثار ضجة واسعة، حتى إن نتنياهو حاول منع عرضه قبل ساعات قليلة، لكن المحكمة رفضت طلبه.

الهدايا الباذخة.. سيجار وشمبانيا مقابل النفوذ

في أحد المشاهد، يظهر نتنياهو مسترخيا خلال استجوابه بشأن تلقيه هدايا فاخرة، منها سيجار كوهيبا تبلغ قيمته 1100 دولار.

ويتعامل نتنياهو بلا مبالاة مع الأسئلة، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه الهدايا على قراراته السياسية.

ويشير الوثائقي إلى علاقات نتنياهو الوثيقة مع رجال أعمال أثرياء، قدموا له ولعائلته هدايا باهظة، من بينها صناديق السيجار وزجاجات الشمبانيا.

ويكشف الفيلم كيف أثرت هذه الهدايا الفاخرة على قرارات نتنياهو السياسية، ويتساءل عن دورها في تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط.

وتتطرق الوثائقيات ألكسيس بلوم وأليكس جيبني إلى العلاقة المعقدة بين فساد نتنياهو وانهيار الأوضاع الأمنية في إسرائيل، فالهدايا التي تلقاها نتنياهو دفعت إلى تقديم تسهيلات ضريبية للأثرياء الإسرائيليين الذين دعموه، ما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذه المصالح الشخصية على سياسات الحكومة الإسرائيلية.

ويظهر الفيلم أيضا أن علاقات نتنياهو الشخصية لعبت دورا محوريا في دعمه. على سبيل المثال، تدخل نتنياهو شخصيًا لدى وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، جون كيري، لتجديد تأشيرة الملياردير أرنون ميلشان، بعد أن تورط في صفقة تسلح، هذا النوع من التدخلات أثار استياء الرأي العام، وزاد من الغضب تجاه نتنياهو وسياسته المتشابكة مع النخب الاقتصادية.

محاولات الهروب من العدالة

وفقًا للمخرج الوثائقي أليكس جيبني، فإن محاولات نتنياهو لإضعاف النظام القضائي في إسرائيل كانت تهدف لتجنب الملاحقات القانونية، خاصة أن الفيلم يعرض كيف أن قضايا الفساد التي تلاحقه تتعلق بتقديم خدمات لأثرياء مقابل تغطيات إعلامية مؤيدة.

فساد النخب وتأثيره على الشرق الأوسط

يقدم الوثائقي تحليلا معمقا للتداعيات الجيوسياسية لفساد النخبة الإسرائيلية، ويتساءل عما إذا كان الفساد في قمة السلطة قد ساهم في حالة الفوضى التي يعيشها الشرق الأوسط، ويتطرق إلى معاناة الفلسطينيين في غزة، ومعاناة الإسرائيليين الذين اختطف أفراد من عائلاتهم في هجوم حماس.

مواجهة القيود القانونية

من غير المتوقع عرض الوثائقي في إسرائيل، نظرًا للقوانين التي تحظر بث التحقيقات الجارية، ولكن المخرجين يسعون لتوزيع الفيلم على نطاق عالمي، وخاصة في الولايات المتحدة، حيث يعتبرون أن هناك حاجة ملحة لمناقشة الدور الذي يلعبه نتانياهو في الأزمات الراهنة.

نتنياهو بين السلطة والشعب

يبقى الوثائقي بمثابة شهادة صادمة على تأثير الفساد في صناعة القرار الإسرائيلي، ما يفتح باب التساؤلات حول كيف يمكن لسياسات رجل واحد أن تؤثر على استقرار منطقة بأكملها.

وعلى الرغم من أهمية الفيلم، من غير المرجح أن يُعرض في إسرائيل، حيث تمنع قوانين الخصوصية الصارمة بث مشاهد التحقيقات، لكن مخرج الفيلم، أليكس جيبني، يأمل في توزيع الوثائقي على نطاق عالمي، ولا سيما في السوق الأمريكية، لتعزيز النقاش حول دور نتانياهو في زعزعة استقرار إسرائيل والمنطقة.