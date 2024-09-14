بالصدفة، الجيش الروسي يعثر على خريطة لأكبر قواعد الجيش الأمريكي في مدرعة بخاركوف
كشفت خريطة تركها الأمريكيون سهوا في مدرعة "برادلي" اغتنمها الجيش الروسي في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا خطط التدريب بقاعدة "فورت إيروين" الأمريكية، ومحاكاة لمواجهات مع الجيش الروسي.
وصلت الخريطة إلى أيدي الجيش الروسي بعد اغتنام العربة على اتجاه كوبيانسك بمقاطعة خاركوف وأظهرت رسوماتها مسارات تحرك العربات المدرعة والملاجئ وقطاعات إطلاق النار ونقاط الإنزال وغيرها من العلامات والإشارات.
وبيّنت خريطة "فورت إيروين"، أكبر قواعد التدريب للجيش الأمريكي ومقرها في صحراء موهافي، محاكاة لعمليات القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان وللمعارك في أوكرانيا.
جدير بالذكر أن قاعدة "فورت إيروين" الوطنية للتدريب تعد موقعا رئيسيا يتخده الجيش الأمريكي بولاية كاليفورنيا للتدريبات ضد المنافسين المحتملين.
من المعروف أن القوات الروسية تقوم بشكل مستمر بتدمير عربات "برادلي"، التي تقدمها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، وتم اغتنام العديد منها، وأكدت القيادة الروسية أن مثل هذه المركبات "تحترق بشكل جيد" وأنها "لن تغير الوضع على الجبهة".
وتؤكد روسيا أيضا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع عملية التسوية، وتشكل انخراطا مباشرا من دول "الناتو" في النزاع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.