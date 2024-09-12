بوتين: استخدام صواريخ بعيدة المدى ضد أهداف في روسيا يعني انخراط أمريكا بالحرب
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس: إن استخدام صواريخ بعيدة المدى ضد أهداف في روسيا يعني انخراط الولايات المتحدة في الحرب.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "لا يستبعد" إمكانية السماح لـ أوكرانيا بضرب الأراضي الروسية.
صد العدوان الروسي على أوكرانيا
وفي مقابلة مع سكاي نيوز البريطانية، قال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة ضمنت أن لدى أوكرانيا "ما تحتاجه، عندما تحتاج إلى استخدامه لتكون جاهزة في صد العدوان الروسي".
وستأخذ واشنطن عدة أمور في الاعتبار في قرارها بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى، بما في ذلك ما إذا كانت قواتها ستكون مجهزة لاستخدام وصيانة الأنظمة "المتطورة" التي يوفرها الحلفاء.
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