الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بوتين: استخدام صواريخ بعيدة المدى ضد أهداف في روسيا يعني انخراط أمريكا بالحرب

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس: إن استخدام صواريخ بعيدة المدى ضد أهداف في روسيا يعني انخراط الولايات المتحدة في الحرب.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "لا يستبعد" إمكانية السماح لـ أوكرانيا بضرب الأراضي الروسية.

صد العدوان الروسي على أوكرانيا 

وفي مقابلة مع سكاي نيوز البريطانية، قال وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة ضمنت أن لدى أوكرانيا "ما تحتاجه، عندما تحتاج إلى استخدامه لتكون جاهزة في صد العدوان الروسي".

وستأخذ واشنطن عدة أمور في الاعتبار في قرارها بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى، بما في ذلك ما إذا كانت قواتها ستكون مجهزة لاستخدام وصيانة الأنظمة "المتطورة" التي يوفرها الحلفاء.

txt

بوتين يكشف كواليس تنفيذ أكبر مناورات بحرية منذ 30 عاما

txt

بوتين يلوح بسلاح خفض صادرات المعادن ردا على العقوبات الغربية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوتين صواريخ بعيدة المدى روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا

مواد متعلقة

بوتين يلوح بسلاح خفض صادرات المعادن ردا على العقوبات الغربية

بوتين يكشف كواليس تنفيذ أكبر مناورات بحرية منذ 30 عاما

الأكثر قراءة

انهيار عقار في شبرا مصر والحماية المدنية تتوجه لمكان الحادث

قناة أبو ظبي تعلن نقل مباراتي الأهلي والزمالك أمام بطلي كينيا بشكل حصري

خطة الأهلي للتعاقد مع مهاجم قبل غلق الميركاتو الصيفي

أول دولة عربية تسجل حالة إصابة بجدري القردة

قبل غلق القيد الإفريقي، تعرف على قائمة الأهلي للموسم الجديد

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب لوس أنجلوس الأمريكية

بعد استبعاد فريدة سيف النصر من العتاولة 2، أبو سريع يكشف سر قوة فيفي عبده (فيديو)

بدء تشغيل جهاز أشعة الماموجرام بمستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف

منوعات

المزيد

أستراليا تحظر احتضان حيوان في جميع أنحاء البلاد لهذا السبب

يعطي إحساس اللمسة البشرية، علماء يطورون جهازا ناعما يستخدم بأطراف الأصابع

بعد عامين من سرقتها، العثور على صورة شهيرة لتشرشل

تحذيرات من وصول بلازما الشمس إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 في الأسواق

قشر البياض يتراجع 40 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار السكر اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

البولندي كونراد ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شبابٌ حول الرسول، زيد بن حارثة "الصحابي الوحيد الذي ذُكر اسمه في القرآن"

رد ناري من خالد الجندي على فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه (فيديو)

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بالطهارة والتوبة من كل الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية