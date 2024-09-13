الدوري السعودي، ضمك يتقدم على الأخدود بثلاثية في الشوط الأول

تقدم فريق ضمك على نظيره الأخدود بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

الهدف الأول لضمك كان هدفا ذاتيا سجله حسين الزبداني لاعب الأخدود بالدقيقة السادسة، وجاء الهدف الثاني والثالث عن طريق اللاعب نكودو في الدقيقتين 12، 28.

وغاب المحترف المصري طارق حامد عن تشكيل ضمك بسبب الاصابة وفقا لتقارير انتشرت خلال الفترة الأخيرة.

تشكيل الأخدود ضد ضمك

تشكيل ضمك ضد الاخدود



ترتيب ضمك والاخدود

ويحتل ضمك المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي بدون أي نقاط، فيما يحتل الاخدود المركز الثامن عشر والأخير بدون نقاط أيضا.